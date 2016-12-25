奈及利亞軍方攻占博科聖地森林巢穴
2016-12-25 03:28
〔中央社〕奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）今天發表聲明說，奈及利亞軍方已在桑比薩森林（Sambisa forest）擊敗博科聖地（Boko Haram），攻占該激進組織殘存的巢穴之一。
聲明表示，奈及利亞軍方針對位於東北部波諾州（Borno state）境內廣達1300平方公里的桑比薩森林展開歷時數個月掃蕩後，「在桑比薩森林內最後一個巢穴，擊潰博科聖地恐怖分子。」
布哈里向軍方道賀，稱許他們「終於攻占位於桑比薩森林深處的『零號營地』（Camp Zero），擊潰博科聖地叛亂分子的殘餘勢力。」
布哈里說，「恐怖分子正在逃竄，但已無處可躲藏。我敦促你們維持節奏，追捕他們並把他們繩之以法。」
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