最棒耶誕禮物 女主人和小貓分隔兩年後重逢
2016-12-24 23:20
〔即時新聞／綜合報導〕很多人都希望能在耶誕佳節收到禮物，最近一位加拿大女子就在耶誕節前夕收到一份難忘的禮物，這個禮物就是和兩年前走失的貓咪重逢。
綜合外媒報導，加拿大不列顛哥倫比亞女子麥寇特芙（Pascale Makortoff）的貓咪「小蝴蝶」（Pharfalla ）在2014年走失。不過麥寇特芙最近卻接到動物保護中心通知她小蝴蝶回來了，一人一貓因此在相隔兩年後、能開心地在耶誕節前夕重逢。
報導指出，小蝴蝶雖在兩年前走失，但上週卻出現在離主人家560公里的地方，然後牠又溜進一家人的家中睡覺。這家人在發現家中出現一隻貓咪後，先是對牠細心照顧，之後更通報動物保護中心。動保人員於是透過小蝴蝶以前的資料，找到主人麥寇特芙，請她領回小蝴蝶。
麥寇特芙說，在小蝴蝶失蹤後，她就以為小蝴蝶已經死掉了，但現在卻能和牠重逢，「我現在真的相信奇蹟了。」
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