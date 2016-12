耶誕假期暴風雪侵襲美西 影響數百萬度假民眾

2016-12-25 00:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家氣象局(National Weather Service)對美國西部及中西部發布冬季暴風雪警報,預估週六、週日將降下5到38公分的降雪,並對大批出遊民眾造成影響。

綜合媒體報導,美國國家氣象局已對內華達州、科羅拉多州到明尼蘇達州等處發布冬季暴風雪警報,預估美國西部及中部都將遭暴風雪襲擊,截至週五晚間已有3000多架航班取消或延誤。至於在德州北部、堪薩斯州南部及密蘇里州等處,預估週六、週日也會出現大雷雨及時速45英里強風。。

據美國汽車協會(AAA)估計,有大約9400萬人會在耶誕假期開車出遊,但在大雪及時速超過60英里的陣風影響下,預估將有數百萬度假的民眾會受到影響。

Some of Mother Nature's feats of strength on display over the coming days. Will the storm impact you?https://t.co/7995b2OMng for the latest pic.twitter.com/3pweHIl5eC