耶誕假期暴風雪侵襲美西 影響數百萬度假民眾

美國國家氣象局對美國西部及中西部發布冬季暴風雪警報，預估週六、週日將降下5到38公分的降雪，並影響數百萬渡假的民眾。（圖擷自YouTube）

2016-12-25 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家氣象局（National Weather Service）對美國西部及中西部發布冬季暴風雪警報，預估週六、週日將降下5到38公分的降雪，並對大批出遊民眾造成影響。

綜合媒體報導，美國國家氣象局已對內華達州、科羅拉多州到明尼蘇達州等處發布冬季暴風雪警報，預估美國西部及中部都將遭暴風雪襲擊，截至週五晚間已有3000多架航班取消或延誤。至於在德州北部、堪薩斯州南部及密蘇里州等處，預估週六、週日也會出現大雷雨及時速45英里強風。。

據美國汽車協會（AAA）估計，有大約9400萬人會在耶誕假期開車出遊，但在大雪及時速超過60英里的陣風影響下，預估將有數百萬度假的民眾會受到影響。

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Some of Mother Nature's feats of strength on display over the coming days. Will the storm impact you?https://t.co/7995b2OMng for the latest pic.twitter.com/3pweHIl5eC — NWS （@NWS） December 23, 2016

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