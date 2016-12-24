唐山才剛爆！ 山東又傳爆竹巨爆 炸死5人

2016-12-24 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕又是煙火爆竹！中國河北唐山今下午1點才傳出有爆竹工廠發生大爆炸釀成2人死亡，山東德州市在今下午3點也傳出有民眾在家中非法存放爆竹，竟也發生爆炸意外，結果導致5人死亡，事故起因目前仍在調查中。

綜合媒體報導，山東的這起爆炸事故發生於德城區黃河涯鎮九龍廟村，當時現場火光熊熊，警方一度封鎖現場並撤離周邊民眾。

據屋主蓋某指出，被炸死的5人並非當地村民，目前並未傳出有其他人受傷。事發後蓋某已被公安機關控制，目前警方正調查事故起因中。

唐山的事故則是發生在豐潤燕子河村地區的一處爆竹工廠，現場地面被炸出一個大洞，當時附近住戶都有感受到爆炸的震波，現場更發現人體殘肢，當地政府則稱有2人死亡。