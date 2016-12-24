52％年輕人獨自過耶誕！日本「一人耶誕」商機夯

日本調查發現，有高達52.2%的人會獨自過耶誕。（彭博）

2016-12-24 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕現在正值耶誕假期，很多人都選擇與情人一起過節，不過獨自過耶誕的年輕人其實也不少。日本很多商店最近就看準商機，推出「一人耶誕」商品。

綜合報導指出，日本「レオパレス２１」公司之前對20到30歲的年輕人進行調查，詢問他們「耶誕節將會和誰一起過？」結果發現有高達52.2%的人會獨自過耶誕、25.8%的人是和另一半度過，還有11.2%的人則是和朋友一起過節。有越來越多日本業者因此推出「一人耶誕」商品與優惠，有商場就主打有別於情侶裝的單人耶誕毛衣、一人份的耶誕蛋糕，以及烹飪一人份餐點的單人鍋具。

日本有許多餐飲業也想藉機在耶誕節賺單身男女的錢，有餐廳推出一人份的豐盛耶誕大餐。連鎖烏龍麵店「丸亀製麺」則是在24日到26日晚上6點起推出單點烏龍麵半價優惠，希望單身男女在耶誕吃完熱烏龍麵後，就不會感到空虛與寂寞。另一家位於新宿的居酒屋更直接推出「禁愛席」，店裡的某些區域只提供給一人用餐或朋友聚餐，情侶不能進入。