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斯里蘭卡57公尺高耶誕樹 挑戰世界紀錄

斯里蘭卡計劃在首都可倫坡，打造出高度可破世界紀錄的人造耶誕樹。圖設攝於12月20日。（美聯社）

2016-12-24  22:29

〔即時新聞／綜合報導〕信奉佛教的國家斯里蘭卡，計劃在首都可倫坡（Colombo），打造出高度可破世界紀錄的人造耶誕樹，雖然官員表示，因工程延後迫使耶誕樹的高度減半，但其高度仍然達標，確實打破世界最高紀錄。

據《Hindustan Times》報導，斯里蘭卡政治家、前板球傳奇人物拉納敦加（Arjuna Ranatunga）日前提議，計劃在該國首都可倫坡打造一棵高度可打破世界紀錄的耶誕樹，不過卻遭到當地天主教會人士的反對，認為這筆建造費與其如此花用，還不如用在慈善事業上。

活動負責人古納塞克拉（Mangala Gunasekera）指出，他們的目標是打造出一顆高達100公尺的耶誕樹，但因為反對的意見，導致工程延後了約10天左右，迫使他們必須減少耶誕樹的高度。

他還說，一直到今天早上，這棵耶誕樹最後建造高達約57公尺，相較於中國廣州去年打造的人造耶誕樹高了2公尺。另外也會在今晚耶誕夜，用60萬顆LED燈泡點亮這顆耶誕樹。而斯里蘭卡當局也聲稱，這棵耶誕樹正在獲金氏世界紀錄認證的審核。

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  • 圖為12月20日，斯里蘭卡工人正在建造這棵誓言將破世界紀錄高度的耶誕樹。（路透）

    圖為12月20日，斯里蘭卡工人正在建造這棵誓言將破世界紀錄高度的耶誕樹。（路透）

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標題：斯里蘭卡57公尺高耶誕樹 挑戰世界紀錄


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