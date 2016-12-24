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中俄首座跨境現代化大橋 預計2019年完工

2016-12-24  20:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯阿穆爾州（Amur Oblast）政府今（24）日宣布中俄首座跨境現代化大橋正式開工；這座建於中俄界河、黑龍江（阿穆爾河）上的現代化大橋，自開始規劃至今已經超過20年，待完成俄羅斯段的橋體後，預計2019年10月將可開始通行。

綜合外媒報導，俄羅斯阿穆爾州政府今日於布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk）宣布中俄首座跨境現代化大橋正式開工；該座建於黑龍江（阿穆爾河）上的跨境大橋，橫跨中國黑龍江省黑河市的長髮屯、俄羅斯阿穆爾州布拉戈維申斯克的卡尼庫爾干村，全長約19.9公里，橋體將可供火車、汽車等通行。

這座中俄跨境大橋，自1988年兩國協議開始規劃後，至今已經超過20年，中國段的橋體建設目前大多已興建完成，待完成俄羅斯段的橋體後，跨境大橋預計將可於2019年10月開始通行，每年預估將可載運148萬人次、300萬噸貨物。

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  • 俄羅斯阿穆爾州政府今（24）日宣布中俄首座跨境現代化大橋正式開工；這座建於黑龍江（阿穆爾河）上的橋，預計2019年10月將可開始通行，每年預估將可載運148萬人次、300萬噸貨物。（路透）

    俄羅斯阿穆爾州政府今（24）日宣布中俄首座跨境現代化大橋正式開工；這座建於黑龍江（阿穆爾河）上的橋，預計2019年10月將可開始通行，每年預估將可載運148萬人次、300萬噸貨物。（路透）

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