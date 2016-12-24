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喂！耶誕老人到哪裡了？ 北美防空司令部為你追蹤

北美防空司令部（NORAD）的專家，今天（12月24日）追蹤耶誕老人的行蹤。圖中耶誕老人正在法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）送禮物。（圖擷取自NORAD Santa Tracker）

2016-12-24  20:47

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是耶誕節，許多小朋友期待耶誕老人到來，北美防空司令部（NORAD）今天（24日）展開「一日任務」，盡全力幫小朋友追蹤耶誕老人的行蹤。為了應付大量來電，今年有超過1千名志工加入接聽行列。

多家外媒報導，今年是NORAD耶誕老人追縱活動的第61年，1955年NORAD科羅拉多州皮特森空軍基地意外接到一名男孩來電，他想詢問耶誕老人在哪，但其實他要打的是廣告傳單上的另一個號碼，為了不讓小朋友失望，NORAD在往後的每一年都幫忙小朋友追蹤耶誕老人。

NORAD在2005年設立了「NORAD跟蹤聖誕老人」網站，2007年開始則使用Google地球，讓全世界小朋友透過網站追蹤耶誕老人的「最新位置」。透過網站，可看到拉著8隻麋鹿雪橇的耶誕老人現在「送禮」的地點。

海軍少校諾埃爾（Paul Noel）指出，去年有1500名志工參與活動，接到了14萬1千通電話，並回覆了2800多封電郵。今年仍吸引1千多名志工參加，準備回答約11萬通電話與1萬2千封電郵。

據了解，NORAD推出還手機APP程式給小朋友下載，並持續在臉書與推特更新耶誕老人的送禮物路線。民眾還可以在專屬網頁http://www.noradsanta.org/即時查看耶誕老人的最新動態。

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  • 今年有超過1千名志工與軍人參與活動。（圖擷自NORAD Santa Tracker臉書）

    今年有超過1千名志工與軍人參與活動。（圖擷自NORAD Santa Tracker臉書）

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相關關鍵字： NORAD 北美航太防衛司令部 耶誕節 耶誕老人
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