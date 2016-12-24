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睽違5年和平降臨 阿勒坡居民慶耶誕

在睽違5年之的和平降臨之後，飽受戰火摧殘的民眾齊聚阿勒坡西部阿齊濟耶廣場，歡喜的迎接耶誕節來臨。（圖擷自RT News）

2016-12-24  20:00

〔即時新聞／綜合報導〕敍利亞內戰迄今已6年，大城阿勒頗在飽受戰火的摧殘下，終於在本月初由政府軍逐步收復，和平也隨之降臨。儘管周遭仍是斷垣殘瓦，但人民仍齊聚慶祝睽違5年之久的耶誕，點亮耶誕樹的剎那，民眾齊聲歡呼，現場充滿了歡樂和平的氣氛。

綜合外媒報導，政府軍控制下的阿勒坡西部阿齊濟耶廣場（Azizieh Square），這周二舉行大型耶誕慶祝晚會，孩子們群聚唱著詩歌、音樂家裝扮成耶誕老人演奏樂器，陽台上俄羅斯、伊朗、敘利亞的國旗紛紛飄揚在空中，慶祝久違的新生。

當地的一間教堂靠一座發電機點亮巨型耶誕樹，群眾們也紛紛拿起手電筒照亮歡樂的夜空，舉行祈福彌撒儀式。

目前至少25000人自阿勒坡東部撤離，平安抵達郊區，但仍有不少人在零下3度的低溫下持續等待救援。聯合國大會於本週三成立了收集敘利亞內戰情資罪證的小組，邁出起訴暴行的第一步。

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相關關鍵字： 和平 收復 政府軍 敘利亞內戰 耶誕節 阿勒坡
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