再加1秒！史上第27次「閏秒」明年元旦出現

閏秒將發生在明年1月1日7點59分59秒與8點0分0秒間。（圖擷自國家時間與頻率標準實驗室）

2016-12-24 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕元旦8點前多出1秒鐘！今年出現史上第27個「閏秒」（Leap Second），台灣的閏秒將出現在2017年元旦早上7點59分59秒與8點0分0秒間。

國際地球自轉和參考系統服務（IERS）宣布，今年底將出現「閏秒」，本次閏秒將是史上第27次，前幾次發生閏秒是在去年7月1日、2012年7月1日。

會發生閏秒，主要是因為地球轉速不平均，每天會減慢約1/2000秒，目前世界各國使用的標準時間是以銫原子鐘計時的「協調世界時」（Coordinated Universal Time, UTC），由於銫原子鐘非常穩定，因此與地球自轉的時間出現不同步，因此每隔數年就要用「閏秒」校正秒差。

閏秒各國時間點大不同，美國發生將在跨年夜的23點59分59秒後再增加1秒、比利時在元旦的凌晨1點、台灣與香港則是在元旦上午7時59分59秒後，與UTC同步加上一秒。

閏秒出現也可能造成網站大當機，過去就曾有許多大型網站受害，甚至有航空公司的航班受影響。為了因應本次閏秒，谷歌（Google）將在31日當天的20個小時（72000秒）內，將每一秒悄悄延長0.14%。