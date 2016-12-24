中客日本公園草地脫褲便溺 自己人都看不下去

2016-12-24 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本長崎和平公園，一名中國籍男遊客，日前居然直接不顧旁邊有人在散步及同團友人的目光，直接當眾脫褲在草地上便溺，誇張行徑遭致罵聲。負責管理長崎和平公園草坪的相關單位指出，目前尚未接獲投訴，但若屬實將會對其祭出罰款並要求清理。

綜合媒體報導，一名66歲的中國籍男子與同團友人，一同造訪日本長崎和平公園，但該名男子卻在便意來襲的情況下，不是去找廁所，而是直接在草地上當眾脫褲拉屎，讓同行友人看不下去，也遭網友們大罵：「這太他媽支（支那）了！」，而日本當地各處，則常常接獲對中國網友隨地大小便的投訴。

負責管理長崎和平公園的相關負責人表示，尚未接獲民眾投訴有中國遊客在此處便溺的情形，但若查證屬實，將會請他進行清理。同時呼籲中國遊客們，望其能尊重這個對日本人而言別具意義的和平紀念公園。