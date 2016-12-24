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聖誕老人也倒朴? 25萬人平安夜再聚首爾抗議

南韓民眾今晚再度走上街頭，要求南韓總統朴槿惠立即下台。主辦單位表示，現場估計達25萬人。（美聯社）

2016-12-24  19:40

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會目前正在審理南韓總統朴槿惠彈劾一案，南韓特別檢察官今（24）日也再度傳喚朴槿惠閨蜜崔順實進行調查。南韓民眾於今晚聖誕夜也再度走上街頭，進行第9次大型抗議活動，據主辦單位指出，估計有25萬人參與集會。

綜合媒體報導，南韓總統朴槿惠在本月9日以高票被通過彈劾案，成為韓國政治史上第二位被彈劾而凍結職權的總統。不過依據南韓法律規定，憲法法庭憲法法庭有180天的時間能審理彈劾案，讓反對黨及倒朴民眾心急如焚。

韓倒朴民眾在今日聖誕夜也再度走上街頭，主辦單位表示，希望將民眾的憤怒傳達到青瓦台和憲法法庭內，敦促法官盡早對朴槿惠總統作出判決。而這次的集會帶有節日氣氛，現場情緒高漲，估計有25萬人參與集會，也希望這次的抗議活動能打破過往紀錄。

另外，崔順實也於今日再度受南韓特別檢察官傳喚，雙手銬著手銬、身穿白色囚衣並戴著口罩，在員警護衛下進入檢察官辦公室，就其所涉及的賄賂和貪汙等案情進行調查。

主辦單位指出，這次的集會帶有節日氣氛，有民眾打扮成聖誕老人，進行示威抗議。（法新社）

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