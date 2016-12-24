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核武競賽再開？ 日本表態反對《禁核武條約》

聯合國《禁止核武器條約》的提案，昨（23）日以113國同意、35國反對、13國棄權獲得通過，預計於明年3月啟動談判，未來並將立法禁止各國擁有核武器。（法新社）

2016-12-24  19:44

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國《禁止核武器條約》的提案，昨（23）日以113國同意、35國反對、13國棄權獲得通過，預計於明年3月啟動談判，未來並將立法禁止各國擁有核武器。然而，美國、俄羅斯日前才揚言將「全力擴大核武」，全球唯一曾遭核武攻擊的日本，本次也投下反對票，使得核武問題格外引發國際關注。

綜合外媒報導，奧地利、墨西哥等50多個國家，10月向聯合國提案，要求立法禁止各國持有核武器，該項提案昨日已於聯合國會議上獲得通過，但是包括美國、俄羅斯、中國、印度、以色列、德國、法國、希臘、澳洲、加拿大、丹麥、冰島等35國，都公開表態反對《禁止核武器條約》。

全球唯一曾遭核武攻擊、強力支持《不擴散核武器條約》（NPT） 的日本，也在本次《禁止核武器條約》再度投下了反對票；日本指出，《禁止核武器條約》會增加擁有核武器的國家，以及沒有核武器國家之間的衝突，因此日本決定表態「反對」該項提案，但是仍會參加明年3月的相關談判。

俄羅斯總統普廷本週曾公開表示將「發展可以打穿所有防禦系統的核武能力」，美國準總統川普23日也曾公開強調「美國會全力擴大核武能力」，使得外界相當擔心，全球恐將再興起核軍備競賽的風潮。

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標題：核武競賽再開？ 日本表態反對《禁核武條約》


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