核武競賽再開？ 日本表態反對《禁核武條約》
2016-12-24 19:44
聯合國《禁止核武器條約》的提案，昨（23）日以113國同意、35國反對、13國棄權獲得通過，預計於明年3月啟動談判，未來並將立法禁止各國擁有核武器。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕聯合國《禁止核武器條約》的提案，昨（23）日以113國同意、35國反對、13國棄權獲得通過，預計於明年3月啟動談判，未來並將立法禁止各國擁有核武器。然而，美國、俄羅斯日前才揚言將「全力擴大核武」，全球唯一曾遭核武攻擊的日本，本次也投下反對票，使得核武問題格外引發國際關注。
綜合外媒報導，奧地利、墨西哥等50多個國家，10月向聯合國提案，要求立法禁止各國持有核武器，該項提案昨日已於聯合國會議上獲得通過，但是包括美國、俄羅斯、中國、印度、以色列、德國、法國、希臘、澳洲、加拿大、丹麥、冰島等35國，都公開表態反對《禁止核武器條約》。
全球唯一曾遭核武攻擊、強力支持《不擴散核武器條約》（NPT） 的日本，也在本次《禁止核武器條約》再度投下了反對票；日本指出，《禁止核武器條約》會增加擁有核武器的國家，以及沒有核武器國家之間的衝突，因此日本決定表態「反對」該項提案，但是仍會參加明年3月的相關談判。
俄羅斯總統普廷本週曾公開表示將「發展可以打穿所有防禦系統的核武能力」，美國準總統川普23日也曾公開強調「美國會全力擴大核武能力」，使得外界相當擔心，全球恐將再興起核軍備競賽的風潮。
相關影音請見︰
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 川普嫌貴要換掉 軍火商承諾F-35戰機降價
- 行道樹啃光光 專家挖3天生擒25歲高齡白蟻后
- 連假加上暴風雨 洛杉磯逾600航班取消、延誤
- 紐約街頭耶誕老人來頭不小 真實身分曝光竟是...
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 虎尾農會有成 發表新品種花卉
- 自由廣場》國民黨還在夢遊中國
- 《就職十週年》陳菊：高雄轉型 一定要成功
- 「反對日本核災食品輸台」遊行明登場 將交通管制
- 最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！
- 圖書館禮物袋 書本玩具統統有
- 護盲保溫杯 科大生拿金牌
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 蘆竹警分局平安夜親子聯歡 感謝眷屬付出
- 內衣太小件？辣模嬌嗔「奶好緊繃」
- 身邊重要的人罹難過世 安心亞心碎「永遠記得妳」
- 諸羅山盃少棒賽 京都近9屆奪7冠
- 高市吸毒人口田野調查 服務業比例達4成
- 中資收購芝交所 美議員促證交會擋下
- 中職》關於新合約 郭泓志：還沒有談到
- 撬開加值機搬錢 得手20萬就落網
- 人行道變好走 千餘機車格被消失
- 碧潭水舞秀首映 民眾塞爆風景區
- 喬紫喬賣萌舞不慎洩底 大喬暴瘦疑撞鬼
- 人生護理站 阿見與他的母親
- NBA》杜蘭特飆32分 勇士驚險擊敗活塞7連勝
- 后里花田綠廊 花毯節今開幕
- 爆頭、斷腿 殺情敵判14年半
- 自由廣場》工傷家庭漏洞
- 罷免黃國昌 一上午有3000人連署
- 屏東瑪家1登山客摔傷 救援人員擔架抬下山
- 此生要精彩一次 視障師苦讀力爭
- 串聯四大據點 一粒麥子加入長照
- 移民義助新移民 加國台人傳愛敘利亞難民
- 民進黨客家部主任 計畫推客家創意料理上國宴
- 耶誕假期酒後想「來一發」 醫師提醒：別喝太多
- 經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息
- 恆春機場停飛2年多 交部再給2年救看看
- 興航員工突襲總統官邸 籲小英介入勞資爭議案
- 談國旅卡新制 張景森貼文掀論戰
- 《春嬌救志明》愛說笑 整部片都是床戲
- 國防部宣布31人晉升中少將
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：核武競賽再開？ 日本表態反對《禁核武條約》
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分