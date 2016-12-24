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盼歐巴馬命喪狂牛病、蜜雪兒變性 川普盟友言論惹議

2016-12-24  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨準總統川普的盟友、現年70歲的房地產富商帕拉迪諾（Carl Paladino），早先在接受媒體訪問時，竟聲稱在2017年最希望看到現任總統歐巴馬被抓到和母牛發生關係，並感染狂牛症死亡，以及希望看到第一夫人蜜雪兒變性回男兒身，與大猩猩一起生活在在洞穴。這番誇張的言論引發外界批評，許多人認為他根本是在發表帶有種族歧視的言論。

綜合媒體報導，曾共同主持川普在紐約州競選活動的富商帕拉迪諾於週五向《美聯社》證實，他日前接受水牛城的地方報「Artvoice」訪問最希望看到2017年發生什麼事時，確實曾做出上述回答。但針對外界批評，他則聲稱自己的發言「無關種族」，而是反映了他對歐巴馬執政的評價。他還表示「耶誕快樂，如果不喜歡我的回答，算你倒楣。」

其實這並非帕拉迪諾首次詆毀歐巴馬，早在今年8月他就曾不實指稱歐巴馬不是基督徒，並聲稱「毫無疑問，歐巴馬是名穆斯林」。在2010年時也曾被爆，在發給友人的信件中將歐巴馬稱為皮條客。

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  • 美國共和黨準總統川普的盟友、房地產富商帕拉迪諾（見圖），早先在向媒體聲稱最希望看到歐巴馬感染狂牛症死亡，以及第一夫人蜜雪兒變性回男兒身。誇張言論引發外界批評。（法新社）

    美國共和黨準總統川普的盟友、房地產富商帕拉迪諾（見圖），早先在向媒體聲稱最希望看到歐巴馬感染狂牛症死亡，以及第一夫人蜜雪兒變性回男兒身。誇張言論引發外界批評。（法新社）

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相關關鍵字： 富商 歐巴馬 種族 種族歧視 美國 美國總統 蜜雪兒
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