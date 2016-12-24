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中國首都在台灣？強國網友自我安慰：起碼堅持一中

被問到「中國首都在哪」時，植村梓不加思索地回答台灣。此事在中國網路上引發軒然大波。（擷取自YouTube）

2016-12-24  17:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本女子偶像團體NMB48成員，日前在節目上被問及「中國首都在哪」時，竟脫口說出「台灣」這個答案，引發輿論熱議。對此，中國網友罵聲連連，有人還留言安慰其他網友說「起碼她們堅持一個中國吧」。

日本節目《NMB和學習君》為知識性綜藝節目，其中女子團體NMB48為固定班底，在單元中扮演學生，必須回答中小學程度的問題，最後選出笨蛋代表。本月22日的節目單元裡，NMB48成員被要求「以漢字寫出中國首都在哪裡」，不料成員植村梓直接寫下「台灣」2字，引起網友們熱烈討論。

此事件隨後在中國網路上引發軒然大波，中媒《觀察者報》更撰文批評台灣網友及台媒，還有中國網友留言說「起碼她們承認一中了」、「外國人都認為世界只有一個中國」、「這些日本妹子沒讀過書沒常識很正常」。

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