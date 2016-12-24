辣妹酒後慾火焚身 急撩裙想硬上

一名俄羅斯女子疑似喝完酒慾火焚身，竟要當街硬上男伴。（擷取自《鏡報》）

2016-12-24 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕戰鬥民族果然狂！

根據英國《鏡報》報導，近日有段影片在網路上瘋傳，只見一對俄羅斯情侶喝了酒，光天化日下想在路邊野戰，沒想到男方的小兄弟不爭氣，氣的女方又打又罵地強逼他就範。

影片可見，俄羅斯一對男女疑似喝醉了酒，女子當街直接把內褲拉下，要「下麵給男生吃」，可惜男方可能是酒喝多了興致缺缺，搞得女子一時心急將男方撲倒，接著更用腳怒踹男子一頓，彷彿在怨他「沒路用」。

對此，各國網友紛紛笑說，「替他的鼻子感到難過」、「戰鬥民族連女的都這麼狂」、「兩人角色反了吧XDDD」、「這回家跪主機板不知道要跪多久才能起來」、「寧死不屈，這男的是條硬漢」。

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