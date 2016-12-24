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稱柏林恐攻「宗教」攻擊 川普：何時要反擊？

川普稱柏林恐攻為宗教攻擊。（美聯社）

2016-12-24  16:26

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林耶誕市集日前發生卡車攻擊事件，造成12人死亡，美國總統當選人川普24日在推特提及此事，他把事件定義為「宗教」恐嚇攻擊，並反問美國和其他國家何時才會「反擊」？

德國耶誕市集卡車攻擊事件，昨天突尼西亞籍兇嫌艾姆里（Anis Amri）義大利米蘭被警方擊斃。

川普今天在推特連續推文，他引述兇嫌在犯案前的話寫道，「以上帝之名，我們會屠殺你們（非穆斯林人），如同宰豬一樣，我發誓...」

隨後又推文表示，「這是一個純粹的宗教恐嚇事件，現在變成了事實。這種仇恨，美國和所有國家什麼時候才會有反擊動作？」

針對川普說法，美國網友評價兩極，有人告訴川普，美國2015年在穆斯林控制的地區投放了23144枚炸彈，但根本沒有作用。也有人力挺川普，認為川普還沒上任，已經做的比歐巴馬執政8年還要多。

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  • 川普反問，美國和其他國家何時才要反擊？（圖擷自川普推特）

    川普反問，美國和其他國家何時才要反擊？（圖擷自川普推特）

  • 川普引述兇嫌說法。（圖擷自川普推特）

    川普引述兇嫌說法。（圖擷自川普推特）

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相關關鍵字： 川普 德國 柏林 美國 耶誕市集
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