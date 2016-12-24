稱柏林恐攻「宗教」攻擊 川普：何時要反擊？
2016-12-24 16:26
川普稱柏林恐攻為宗教攻擊。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林耶誕市集日前發生卡車攻擊事件，造成12人死亡，美國總統當選人川普24日在推特提及此事，他把事件定義為「宗教」恐嚇攻擊，並反問美國和其他國家何時才會「反擊」？
德國耶誕市集卡車攻擊事件，昨天突尼西亞籍兇嫌艾姆里（Anis Amri）義大利米蘭被警方擊斃。
川普今天在推特連續推文，他引述兇嫌在犯案前的話寫道，「以上帝之名，我們會屠殺你們（非穆斯林人），如同宰豬一樣，我發誓...」
隨後又推文表示，「這是一個純粹的宗教恐嚇事件，現在變成了事實。這種仇恨，美國和所有國家什麼時候才會有反擊動作？」
針對川普說法，美國網友評價兩極，有人告訴川普，美國2015年在穆斯林控制的地區投放了23144枚炸彈，但根本沒有作用。也有人力挺川普，認為川普還沒上任，已經做的比歐巴馬執政8年還要多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 中國航母「遼寧號」到西太平洋遠訓 美日緊張了
- 德卡車恐攻主嫌 逃義大利被擊斃
- 連假加上暴風雨 洛杉磯逾600航班取消、延誤
- 傳遭IS鎖定 FBI警告耶誕期間遠離教堂
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- MLB》全大聯盟臂力第2好 勇士9.8億綁金手套外野
- 利比亞劫機事件落幕 劫機犯尋求庇護
- 各顯功夫秀特色 高中職拚招生
- 林心如產前趴 合照勾起《16夏》回憶
- 楓紅了！ 石門水庫賞楓正是時候
- 平安夜不狂歡 偉士車友送熱食和祝福給街友
- 賞「星空草原」 下載APP傳「電波密碼」
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 南英OB賽 恰恰來當神秘嘉賓
- 田中實加否認捏造灣生身世 稱為保護家人 難提實證
- 37歲韓瑜曬超強童顏 被讚「根本大學生」
- 老人開心風險大 新技術幫忙救命
- 中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」
- 北市雙層觀光巴士 要引進日式服務
- NBA》狂！公牛中鋒出肘 一次撂倒兩個人（影音）
- 雄檢偵辦官警包庇電玩案 聲押林姓電玩大亨
- 提前選黨主席惹議 洪秀柱：下週再討論
- 小情侶搞網購詐騙得手50萬 買對錶犒賞自己
- SBL》就是打不贏！ 璞園締造鬼神的23連勝
- 達欣反撲告「吹」 勇士大勝
- 強國電影吸金2017億 第1名是這一部
- 邊背心經、邊賣毒品春藥 媽寶男自拍性愛片交流
- 宜蘭著名野溪溫泉梵梵溪被撒鹽 環局要追查
- 新豐漁農民爭取補償案延燒 醞釀反星光部隊來台受訓
- 血尿警訊 千萬別輕忽
- 台中花毯節熱鬧開幕 22公頃「花現樂園」繽紛浪漫
- 5名男大生上山 溫泉沒泡成卻迷路報警
- 社論》擺脫中國幽靈群組
- 心室中隔缺損 達文西手臂補洞
- 太可惡！ 小偷「抽」走電線 工廠「凍未條」
- 東協指南》台灣的斷交政治學與外交社會學
- 諸羅山盃少棒賽 京都近9屆奪7冠
- 好想發財... 情侶檔大麻種滿屋被逮
- 部落學校沒了 花蓮自辦阿美族文化教育學校
- 正心仁愛健行45年 走過的路可繞行台灣2000次
- 最美臨海線 八斗子站28日通車啟用
- 2016十大風雲人物排行榜出爐 小英總統奪冠！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：稱柏林恐攻「宗教」攻擊 川普：何時要反擊？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分