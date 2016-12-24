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美國13歲女童 破壞冷氣機救弟妹逃出火場

2016-12-24  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄克拉荷馬州（Oklahoma）一家庭日前發生火災，13歲的女童雀斯（Sarah Chase）因為不忍4名弟妹命喪火場，急中生智下，利用破壞冷氣機方式，成功帶領弟妹們從窗口脫逃而出。

綜合外媒報導，由於雀斯的父母被困在其他地方，因此她便肩負起救出弟妹們的重責。但因火勢太過猛烈，讓雀斯無法從房間門口逃出，而她也急中生智，想到打壞冷氣機的方式，成功帶領弟弟和妹妹從窗口逃脫。而他們的父母也順利逃出火場。

雀斯回憶當時情況，笑稱當下其實還猶豫著打壞冷氣機會遭到父母的責備，但因為不希望自己的弟弟妹妹被燒死，於是仍舊選擇打壞冷氣機。「我很害怕，但我必須如此才能救出孩子們。」

因為火災讓他們家園盡毀，加上沒有購買任何保險，無法與其他人一樣，在家中度過今年的聖誕節，有善心人士就協助設立籌款網頁，希望幫助他們重建生活。

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  • 13歲的女童雀斯利用破壞冷氣機方式，成功帶領弟妹們從破口逃離火場。（圖擷取自獨立報）

    13歲的女童雀斯利用破壞冷氣機方式，成功帶領弟妹們從破口逃離火場。（圖擷取自獨立報）

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