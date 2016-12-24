聯合國通過決議，要求以色列停止屯墾。（美聯社）

2016-12-24 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕因以色列的屯墾活動遭到巴勒斯坦人反對，埃及在聯合國會提案，針對是否「立即及完全停止以色列在所佔領巴勒斯坦地區的殖民活動，包括東耶路撒冷」進行表決，最終以14票贊成通過，聯合國要求以色列停止相關活動。

這項投票原先應該更早進行，只是美國總統當選人川普在推特上表示，美國應該投下反對票，加上以色列的施壓，讓埃及決定將投票暫緩。

但馬來西亞、紐西蘭、塞內加爾與委內瑞拉等國重新發起提案，並由15個理事國進行投票，最終以14：0的票數通過決議，聯合國將要求以色列停止屯墾活動。而美國在這項議題上的立場頗為尷尬，因此決定棄權。

以色列對這場投票相當不以為然，總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）稱這次的投票是「可恥」的；巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）發言人則說，這次的投票對以色列的政策是一大打擊。