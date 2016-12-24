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荷癌末童彩繪指甲大挑戰 為病童募款逾4千萬

荷蘭6歲癌末男童柯斯特倫發起「彩繪指甲大挑戰」活動，為其他病童募款，並已募得超過127萬歐元（約新台幣4319萬元）。（法新社）

2016-12-24  17:07

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名癌症末期的6歲男童發起「彩繪指甲大挑戰」的活動，為其他病童募款，不少名人、政治人物紛紛在網路上響應，根據最新統計，目前已募得超過127萬歐元（約新台幣4319萬元）。

綜合媒體報導，這名男童柯斯特倫（Tijn Kolsteren）在今年5月被診斷出罹患腦癌末期，讓他萌生了舉辦活動募款的念頭，他在活動網站上指出，多數感染肺炎的孩子都無法活到5歲，「這就是為什麼我們需要打這場仗的原因。」

活動網站上寫著：「彩繪你的指甲，捐錢，然後挑戰3位朋友，要求他們做一樣的事情。」活動邀請參賽者分享自己的照片，並註記標籤「#lakaan」，為「替指甲上色」之意。參賽者可以在家中自行彩繪指甲，每個願意塗上指甲油的參賽者，只要捐出1歐元（約新台幣34元），若不願意，則須捐出10歐元（約新台幣340元）。

不少名人、政治人物、節目主持人與演員等數千人，紛紛在網路上分享自己的彩繪指甲照片，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）也在例行記者會上提到，「我聽到這孩子的故事時，覺得感動且印象深刻。」

這項活動發起才短短兩天，便迅速引起荷蘭人的熱烈迴響，根據最新統計，目前已募得超過127萬歐元（約新台幣4319萬元）。

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  • 柯斯特倫還參加慈善節目幫人塗上指甲油，替荷蘭紅十字會募款。（法新社）

    柯斯特倫還參加慈善節目幫人塗上指甲油，替荷蘭紅十字會募款。（法新社）

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標題：荷癌末童彩繪指甲大挑戰 為病童募款逾4千萬


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