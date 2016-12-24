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中國唐山傳大爆炸 現場狼藉 驚見殘肢

今天下午1點左右，中國唐山地區一處爆竹工廠發生大爆炸，現場一片狼藉。（圖擷自《騰訊新聞》）

2016-12-24  16:05

〔即時新聞／綜合報導〕年節將近，各家煙火工廠連夜趕工製作煙火爆竹，但常忽略安全問題導致爆炸頻傳，今天下午1點左右，中國唐山地區一處爆竹工廠發生大爆炸，現場一片狼藉，警消人員到場搶救中，死傷人數不明。

綜合中國媒體報導，中國河北唐山豐潤燕子河村地區在今天下午1點發生大爆炸，附近住戶感受到爆炸的震波，引爆點疑似為一處爆竹工廠，根據中國網友表示，爆炸地點一片狼藉，地面被炸出一個大洞，週遭房屋全毀，煙硝味迷漫，現場發現人體殘肢，恐已造成嚴重傷亡，當地政府證實已有2人死亡，正封鎖現場進行搶救中。

墨西哥本週二才剛發生煙火市場大爆炸，造成至少35死、70多人傷，還有一些人傷勢嚴重，仍在急救中。

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  • 根據中國網友表示，爆炸地點一片狼藉，地面被炸出一個大洞，周遭房屋全毀，煙硝味迷漫，現場還發現人體殘肢。（圖擷自《騰訊新聞》）

    根據中國網友表示，爆炸地點一片狼藉，地面被炸出一個大洞，周遭房屋全毀，煙硝味迷漫，現場還發現人體殘肢。（圖擷自《騰訊新聞》）

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