吃金正恩送的魚 北韓軍隊驚傳集體腹瀉

2016-12-24 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕北韓人民吃不飽穿不暖，時有所聞，連前線軍人的伙食亦是如此，還傳出有人因而逃兵，金正恩近日注意到這個問題，於是決定改善士兵的飲食，但沒想到金正恩的善意，卻意外讓北韓邊境軍隊爆發集體腹瀉事件。

綜合媒體報導，喜歡吃魚的金正恩，認為每日食用300克的魚肉，可以讓身體更健康，也注意到邊境軍隊伙食並不好，因此下令改善前線士兵的伙食，也希望藉此能讓北韓軍隊不必再羨慕中國人，於是要求相關單位運送日本牙叉魚（Japanese sandfish），給邊境士兵們食用。

不料，卻傳出集體腹瀉的消息，士兵們吃下肚的牙叉魚，不只有股怪味，湯料中竟藏有沙子，也被視為是導致事件發生的可能原因。深受其害的士兵們，對此則自嘲表示，「這是來自領導人的禮物」。