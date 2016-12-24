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5女裸體入浴 窗戶外竟有第6人在偷窺...

外國5名女孩開心入浴，但窗外似乎有人在偷窺。（圖擷自《每日星報》）

2016-12-24  15:32

〔即時新聞／綜合報導〕5名外國女孩開開心心地一起脫光光入浴，為了紀念這段姐妹情還拍照留念，但眼尖的網友卻發現事情不單純，因為在全黑的窗戶上，隱約可以看到一個人的身影，似乎正努力地向內窺視。

據《每日星報》報導，從照片中可以看到女孩們面帶笑容，雖然擠在同一個浴缸裡，仍然開心地看向鏡頭，但令人毛骨悚然的是，在5人背後的窗戶上，竟然浮出些許不自然的白色物體，成千上萬的人開始分享這張圖片。

假如放大這扇窗戶可疑的地方，會看到很明顯的手掌和臉龐輪廓，幾乎可以說是有人在窗外偷窺。

拉近一看，能辨識出手掌和臉龐的輪廓。（圖擷自《每日星報》）

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