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這東西盯著他辦公 歐巴馬怕怕...

雪人在窗外盯著歐巴馬辦公。（圖擷自Pete Souza個人Instagram）

2016-12-24  15:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬最近接受媒體採訪時透露，他最怕的東西是「雪人」。

綜合外媒報導，歐巴馬日前接受《時人雜誌》（People Magazine） 採訪時透露，雪人看起來有種鬼娃恰吉（Chucky）的感覺，讓他感覺「毛骨悚然」。

白宮馬上把握機會取悅這位將卸任的美國總統，最近白宮首席攝影官蘇薩（Pete Souza）在個人Instagram貼出照片，歐巴馬被擺在玫瑰花園（Rose Garden）的4個雪人嚇到，還有雪人會遠遠的盯著他辦公。

蘇薩還說，「我們本來開玩笑要每天把雪人往辦公室移幾英吋，想看看歐巴馬會不會注意到，但我們發現雪人太重，抬不起來...」

美國第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）也想嚇歐巴馬，她聲稱要在臥室內擺放雪人。對此歐巴馬回應，他若看到會把雪人丟出去。

歐巴馬被雪人嚇到。（圖擷自Pete Souza個人Instagram）

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相關關鍵字： 恰吉 歐巴馬 美國 蜜雪兒 雪人
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