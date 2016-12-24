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川普不在意大咖藝人缺席 因為就職典禮有大腿舞

擅長大腿舞的無線電城火箭女郎（Radio City Rockettes），將出席川普就職典禮並表演。（美聯社）

2016-12-24  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕川普將於明年1月20日舉行總統就職典禮，艾爾頓強、凱蒂佩芮和席琳狄翁等大咖歌手，都拒絕到場替川普獻唱國歌，但川普毫不在意，畢竟以大腿舞聞名的無線電城火箭女郎（Radio City Rockettes）已確認會出席表演。

據《福斯新聞》報導，川普直說在他的就職典禮，需要的就是人民（People），就職籌備委員會發言人艾普斯汀（Boris Epshteyn）表示，火箭女郎在這將近100年來幾乎就是美國文化的一部分，並且代表著來自全國各地的女性。

除此之外，艾普斯汀也確認了摩門大教堂合唱團將在宣誓典禮上表演，過去在《美國達人》驚艷世人的美聲天使小賈姬（Jackie Evancho）則會領唱國歌。

火箭女郎的大腿舞整齊劃一。（法新社）

火箭女郎不只會跳大腿舞，舞蹈動作都訓練得很紮實。（美聯社）

美聲天使小賈姬（Jackie Evancho）會在川普就職典禮上領唱國歌。（美聯社）

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 大腿舞 就職典禮 川普
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