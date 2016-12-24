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香港也要蓋故宮 預計2020年落成

2016-12-24  14:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港將與北京故宮合作，在西九文化區建置「香港故宮文化博物館」，預計2020年落成。

綜合港媒報導，香港政務司司長與北京故宮昨日簽署合作協議，將在西九文化區打造「香港故宮文化博物館」，其中，香港賽馬會慈善信託基金會將捐出35億興建。

香港特首梁振英出席儀式時表示，此次的合作是慶祝香港回歸20週年的大禮，大讚北京故宮是全球最具影響力的博物館之一，相信身為中華民族的香港人，參觀北京故宮後都會感到自豪。

香港故宮將設有展覽廳、教育活動室與演講廳等設施，展品由北京故宮借出。當局則強調，香港故宮並非北京故宮分館，不會參與日常事務運作。

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  • 香港與北京故宮合作興建香港故宮，預定2020年落成。圖為北京故宮。（法新社）

    香港與北京故宮合作興建香港故宮，預定2020年落成。圖為北京故宮。（法新社）

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