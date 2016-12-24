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習近平見梁振英 強調一國兩制遏止港獨

香港特首梁振英昨天與中國國家主席習近平會面。（歐新社）

2016-12-24  13:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首梁振英昨天與中國國家主席習近平會面，習近平讚梁振英遏止港獨，並稱可以理解梁放棄連任的決定。

《立場新聞》報導，梁振英到中國北京，進行最後一次的述職，習進平表示，他很肯定梁振英與特區政府，嚴格按照基本法、全國人大的釋法及香港法律辦事處遏止港獨運動。習近平說中央及特區會堅守中國與香港的一國兩制。此外，習也提到他能理解，並尊重梁振英不尋求連任的想法。

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