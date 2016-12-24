川普嫌貴要換掉 軍火商承諾F-35戰機降價

F-35戰鬥機。（法新社）

2016-12-24 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統當選人川普自勝選以來不斷在推特上評論時政，在軍事議題方面，他批評政府向軍火商洛克希德馬丁添購的F-35戰機過於昂貴。現在該公司的執行長修森（Marillyn Hewson）表示，將降低F-35的價格。

川普昨日在推特上表示，洛克希德馬丁的F-35實在太貴，因此，已要求波音公司提出F-18超級大黃蜂戰機的報價，有意用F-18取代F-35。

在川普發文後，洛克希德馬丁也在推特上發布修森個人聲明，「我與總統當選人川普進行了一場良好的會面，也清楚接收到他希望F-35能夠降價的訊息，我則表達了我個人的意見，那就是將盡可能地壓低F-35的價格。」洛克希德馬丁的股價則在當地時間週五下跌1.3%