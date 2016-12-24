就職典禮沒A咖藝人想站台 川普這麼說...

2016-12-24 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨準總統川普，在選舉人團於19日完成投票後確定當選，將在明年1月20日舉行就職典禮。而美總統就職往往會邀請國際級巨星獻唱國歌，如今卻發生沒有明星想幫川普站台的窘境，川普對此不以為然，強調「重要的是人民」。

雖然川普在總統大選中勝出，但競選期間無論是好萊塢、歌唱界、運動界的知名人物，幾乎一面倒支持民主黨希拉蕊，縱使選舉已告一段落，包括艾爾頓強、凱蒂佩芮和席琳狄翁等歌手，已表態拒絕替川普獻唱。

川普在推特上寫到，「這些所謂的『A咖』明星其實都想參加就職典禮，只不過對象是希拉蕊罷了，這沒什麼大不了，我要的是人民！」