就職典禮沒A咖藝人想站台 川普這麼說...
2016-12-24 12:30
〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨準總統川普，在選舉人團於19日完成投票後確定當選，將在明年1月20日舉行就職典禮。而美總統就職往往會邀請國際級巨星獻唱國歌，如今卻發生沒有明星想幫川普站台的窘境，川普對此不以為然，強調「重要的是人民」。
雖然川普在總統大選中勝出，但競選期間無論是好萊塢、歌唱界、運動界的知名人物，幾乎一面倒支持民主黨希拉蕊，縱使選舉已告一段落，包括艾爾頓強、凱蒂佩芮和席琳狄翁等歌手，已表態拒絕替川普獻唱。
川普在推特上寫到，「這些所謂的『A咖』明星其實都想參加就職典禮，只不過對象是希拉蕊罷了，這沒什麼大不了，我要的是人民！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 恆春古城門將「亮」相 小小導覽員帶你文化遊
- 竊車賊蛇行飆速閃查緝 不敵勇警黃金右腳
- 談國旅卡新制 張景森貼文掀論戰
- 男模正式歸位 裕隆煙火秀
- 偷吃雞栽了！保育類猛禽鳳頭蒼鷹遭「移送法辦」
- 台日青棒賽》幫學弟加油還抽到機票 葉文淇笑說要天天來
- 耶誕禮物要磁力貼？女童：不希望阿嬤資收時再受傷
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 高跟鞋走再久都不累！只要一個動作就能找到不腳痛的好鞋！
- 阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...
- 小豬真情告白周揚青 「盡心盡力」放閃
- 李珍妮扯吳春台頭髮驗種 DNA報告出爐
- 連假出遊注意！中南部空氣糟 多測站達「不良紅」
- 37歲韓瑜曬超強童顏 被讚「根本大學生」
- 「反對日本核災食品輸台」遊行明登場 將交通管制
- 《觀察筆記》情何以堪
- 沈文程獲選台東高中傑出校友 高歌最高潮竟被消音
- NBA》狂！公牛中鋒出肘 一次撂倒兩個人（影音）
- 中客不來 女導遊拒付扶養費
- 今年最佳僅亞軍 台棒退第4
- 蘆竹警分局平安夜親子聯歡 感謝眷屬付出
- 來自澳洲的蔣卓嘉 穿短袖過耶誕
- 「彰北國民運動中心」夯！ 開幕1年服務46萬人次
- 柯文哲想再戰台北市長 柯媽：才做多久就想連任
- 袁惟仁賓士長髮妹起底 疑是世新校花陳葳
- 證券行情表、證券表格
- 張小筑粉絲破70萬 大跳新垣結衣超甜「戀愛舞」
- 捷運藍線只到干城 太平人反彈
- （影音）陶晶瑩停炒舒淇孕肚肚梗 加拉張震洗白
- 未否決學生納粹提案 班導師自責
- 桃園、台中簽署24項合作案 總統見證
- 高捷路線圖驚傳抄襲？ 原作怒「這口氣吞不下去」
- 運豬車翻覆！9隻豬在大馬路亂跑 路過駕駛傻眼
- 《就職2週年》徐耀昌宣布 臨時、約聘僱人員全留任
- 2016十大風雲人物排行榜出爐 小英總統奪冠！
- 柳川新風貌 河道藝術光景今登場
- 社論》擺脫中國幽靈群組
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：就職典禮沒A咖藝人想站台 川普這麼說...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分