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狂！老人耶誕餐會 鎮長竟找來脫衣舞孃全裸上陣

鎮長在一年一度的年長者耶誕餐會竟找來脫衣舞孃大跳艷舞，令許多人紛紛尷尬地別過頭去。（擷取自YouTube）

2016-12-24  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙馬德里一個小鎮日前舉辦耶誕餐會，當地政府廣邀退休的老人參加同樂，沒想到鎮長當天竟聘請脫衣舞孃全裸表演，讓不少與會的年長者感到非常尷尬，紛紛提早離場。

根據英媒《每日郵報》報導，每年12月16日，都是洛索亞（Lozoya）小鎮舉辦年長者耶誕餐會的時間，不過今年鎮長希美乃滋（José Manuel Jiménez）別出心裁，找來了脫衣舞孃全裸表演，由於舞孃全程都非常「敬業」，不少老人紛紛尷尬地轉過頭去，不願觀看。

報導指出，當晚參加者反應兩極，許多老人表示無法在這樣的環境下自在用餐，因而提早離去，但也有不少人稱自己「玩得很嗨」，頻頻找舞孃合照。面對外界批評聲浪，鎮長希美乃滋坦承是自己的點子，不過他也解釋說，其實舞孃並非全裸，而是肉色的貼身衣服讓她看起來像露點了。

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  • 不過也有年長者樂在其中，頻頻上前跟舞孃合照。（擷取自YouTube）

    不過也有年長者樂在其中，頻頻上前跟舞孃合照。（擷取自YouTube）

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相關關鍵字： 全裸 老人 耶誕餐會 脫衣舞孃 艷舞 西班牙
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