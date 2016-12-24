天生無手小男孩圓夢！耶誕前獲贈「鋼鐵人」義肢

天生沒手的克洛伊登，在耶誕節前獲得「鋼鐵人」義肢。（擷取自《鏡報》）

2016-12-24 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名4歲小男孩天生沒有右手，生活非常不便，不過他近日得到一間學校幫助，使用3D列印技術為他量身打造「鋼鐵人」式可動義肢，獲得新手臂的他直呼這是最好的耶誕禮物。

根據英媒《太陽報》報導，小男孩克洛伊登（Brooklyn Brentnall-Croydon）從出生起就沒有右手，樂觀的他不受殘疾所困，與其他同齡男孩一樣熱愛戶外活動。可是由於少了一隻手掌，他一直都無法學習騎腳踏車，有鑑於此，克洛伊登的父母在社群網站上PO文，希望有好心人能為他打造專屬義肢，一圓他的單車夢。

消息傳出後，一所位於英國彼得利的「Shotton Hall」學院立刻成立團隊，透過3D列印技術為其打造可動式義肢，各配件共花費20小時製作，克洛伊登戴上後可自由活動手指，他的父母表示，克洛伊登目前正準備開始學習騎單車。

該團隊設計的義肢造型及配色模仿電影《鋼鐵人》中的金屬盔甲，讓身為《復仇者聯盟》小小粉絲的克洛伊登愛不釋手，其父親亦笑稱「（義肢）太帥了，連我都想擁有一個！」