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耶誕老人是搶匪！ 還先發糖慶祝佳節快樂

美國有歹徒裝扮成耶誕老人，在田納西州曼斐斯（Memphis）地區犯下銀行搶案。（圖擷自《赫芬頓郵報》）

2016-12-24  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州曼斐斯（Memphis）地區在當地時間週三時發生一起銀行搶案，一名男子穿上紅色外套，以及有著白色鬍子的耶誕老人面具，在銀行裡四處發糖祝人們耶誕快樂，但接著他走到櫃台，以紙條向行員索取金錢，隨後步行離開。

據《赫芬頓郵報》（Huffington Post）報導，銀行並未透露歹徒搶走的金額，監視器也拍到搶匪離開的場景，這名耶誕老人並沒有使用雪橇等交通工具，而是靠著雙腳走離犯案現場。

整件搶案過程相當平靜，沒有任何人受傷，但有人擔心此事會傷害到孩子們對耶誕的期待，而警方目前仍在追捕歹徒，並呼籲大眾看到可疑人物要立即通報。

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