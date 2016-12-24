| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

實習生立大功！ 菜鳥警擊斃恐攻主嫌

留著時髦髮型的義大利警察實習生史卡塔（Luca Scata）。（圖取自鏡報）

2016-12-24  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前德國柏林的耶誕市集發生卡車攻擊事件，造成12人死亡，恐攻主嫌在義大利米蘭被擊斃。如今傳出，擊斃這位主嫌的是義大利警察實習生史卡塔（Luca Scata），小兵立大功。

《鏡報》報導，29歲的義大利警察史卡塔仍在試用期，他從未想像自己會與恐攻主嫌正面對決。昨天史卡塔和36歲前輩員警莫維歐（Cristian Movio）巡邏時，巧遇主嫌艾姆里（Anis Amri），艾姆里拔槍射傷莫維歐，史卡塔隨即將艾姆里擊斃。

報導指出，史卡塔如今成了義大利英雄，朋友們紛紛在他臉書留言，為他感到驕傲。義大利內政部長米尼迪（Marco Minniti）也稱讚這兩位員警的英勇表現。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐怖攻擊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：實習生立大功！ 菜鳥警擊斃恐攻主嫌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.