實習生立大功！ 菜鳥警擊斃恐攻主嫌

留著時髦髮型的義大利警察實習生史卡塔（Luca Scata）。（圖取自鏡報）

2016-12-24 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前德國柏林的耶誕市集發生卡車攻擊事件，造成12人死亡，恐攻主嫌在義大利米蘭被擊斃。如今傳出，擊斃這位主嫌的是義大利警察實習生史卡塔（Luca Scata），小兵立大功。

《鏡報》報導，29歲的義大利警察史卡塔仍在試用期，他從未想像自己會與恐攻主嫌正面對決。昨天史卡塔和36歲前輩員警莫維歐（Cristian Movio）巡邏時，巧遇主嫌艾姆里（Anis Amri），艾姆里拔槍射傷莫維歐，史卡塔隨即將艾姆里擊斃。

報導指出，史卡塔如今成了義大利英雄，朋友們紛紛在他臉書留言，為他感到驕傲。義大利內政部長米尼迪（Marco Minniti）也稱讚這兩位員警的英勇表現。