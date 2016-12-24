維持2萬年原始生活部落...攝影師拍下驚世照片

2016-12-24 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕在全球社會緊密連結的現代，仍有族群過著與世無爭的原始生活。攝影師史塔克特（Ricardo Stuckert）在搭乘直升機飛越亞馬遜雨林，接近秘魯邊境的地區時，意外捕捉到這些和外界隔絕的部落。

從《國家地理雜誌》報導中可以看到，當直升機以較低高度在空中盤旋時，原始人的神情相當惶恐，並從他們的茅草屋躲避到樹叢之下。當中還有一名男性鼓起勇氣，使用弓箭攻擊直升機。

其實這個部落分別在2008年與2010年就被外界發現，推測他們在這段期間搬遷了數次。史塔克特向《國家地理雜誌》表示，「試著想像，這些人在21世紀的今天仍維持著與世隔絕的生活，就如同他們2萬年前的祖先一樣，相當令人激動。」

史塔克特認為，「他們的好奇大於恐懼，就如同我們也對他們感到好奇一樣，這讓我感覺我就像是上個世紀的畫家。」

相關照片請見《國家地理雜誌》