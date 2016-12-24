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紐約街頭耶誕老人來頭不小 真實身分曝光竟是...

納塔爾裝扮成耶誕老人，坐在美國紐約市的布萊恩特公園（Bryant Park）一隅。（圖擷取自紐約郵報）

2016-12-24  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市的布萊恩特公園（Bryant Park）裡，坐著一位耶誕老人納塔爾（Charles Nuttall），他看似與一般的耶誕老人無異，一樣帶給無數孩童歡樂，讓大人們重溫兒時記憶，然而，他的來頭可不小。納塔爾不僅智商高達145，同時還是曾獲頒諾貝爾和平獎的腎臟科、男性科學專家。

《紐約郵報》報導，過去10年，71歲的納塔爾，都在紐約市扮演耶誕老人，逗得無數孩童呵呵笑，也讓大人們能重溫兒時美好回憶，但他的經歷卻非常驚人。他身兼腎臟科醫師、男性科學專家雙重身分，智商高達145，同時也是全球規模最大、歷史最悠久的高智商同好組織成員之一（Mensa member），最嚇人的是，他曾在1985年，以致力「預防核戰爭的國際醫療組織」（IPPNW）成員身分，獲頒諾貝爾和平獎。

當被問及裝扮耶誕老人時薪100美元，根本無法和醫師的收入相比擬時，納塔爾笑說，「這份打工的確無法讓人致富」，但卻讓原本內向的他，透過扮演耶誕老人，和人群接觸，漸漸脫離舒適圈，變得越來越外向，「和人群接觸曾讓我感到尷尬，但現在卻能帶給我滿滿的活力」。

耶誕老人帶給無數孩童歡笑。（圖擷取自紐約郵報）

連大人們也在此處重溫兒時美好回憶。（圖擷取自紐約郵報）

納塔爾於1985年獲頒諾貝爾和平獎的證書。（圖擷取自紐約郵報）

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相關關鍵字： 紐約 耶誕節 耶誕老人 諾貝爾和平獎
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