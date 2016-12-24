| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…

國外一名女主播在播報新聞時一時不慎，小褲褲大放送。（圖取自每日郵報）

2016-12-24  08:37

〔即時新聞／綜合報導〕女主播總是給人光鮮亮麗的形象，也因此出糗總是受到大眾關注。國外一名女主播在播報新聞時一時不慎，小褲褲大放送。

外媒報導，38歲的義大利美女主播卡拉布里絲（Costanza Calabrese）播報新聞時，穿著一襲美麗的套裝，展現專業形象。但她忘記播報台桌子是透明的，似乎是太放鬆將腿打開，結果性感小內褲就這樣被觀眾看光光。影片被上傳到YouTube後，超過6萬人觀看，相當尷尬。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 主播 女主播 走光
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.