美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…

國外一名女主播在播報新聞時一時不慎，小褲褲大放送。（圖取自每日郵報）

2016-12-24 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕女主播總是給人光鮮亮麗的形象，也因此出糗總是受到大眾關注。國外一名女主播在播報新聞時一時不慎，小褲褲大放送。

外媒報導，38歲的義大利美女主播卡拉布里絲（Costanza Calabrese）播報新聞時，穿著一襲美麗的套裝，展現專業形象。但她忘記播報台桌子是透明的，似乎是太放鬆將腿打開，結果性感小內褲就這樣被觀眾看光光。影片被上傳到YouTube後，超過6萬人觀看，相當尷尬。