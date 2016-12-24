核子擴張論 川普：讓軍備競賽開跑吧
〔中央社〕美國總統當選人川普就核子擴張論推文引發軍備競賽疑慮，向媒體聲明指出「就讓軍備競賽開跑吧！美國將會長期超越各國。」川普幕僚則認為，外界對此無須大驚小怪。
川普（Donald Trump）22日在推特（Twitter）推文表示應擴大美國核子能力，再度引起自由派主流媒體撻伐，認為他肆意打破美國40多年來的核子限武方針，違背歷任總統降低核武數量的政策。川普不經意的推文，恐將引起全球軍備競賽。
一如預料，「推文大師」川普又引起新聞風暴。不過他不輕易就範，川普23日向微軟國家廣播公司新聞頻道MSNBC聲明指出，「就讓軍備競賽開跑吧，我們（美國）將會在所有挑戰上超越他們（各國），並長期領先他們。」
川普的作法一如在福斯新聞（Fox News）訪問質疑一中政策的必要性，以及接聽蔡英文總統電話是否為打破美國長期外交規範，引起自由派媒體批評時，立即以更強硬的文字強化立場，並由發言人完整說明推文的意向。
獲川普提名擔任白宮新聞秘書的共和黨全國委員會首席發言人史派瑟（Sean Spicer）在美國國家廣播公司（NBC）節目表示，「這不會造成國際軍備競賽，川普的用意是讓各國瞭解，他不會任由軍備競賽發展坐視不理。」
史派瑟說，「他們（各國）會對此清醒過來，大家都會沒事。」
獲川普任命為白宮諮詢顧問的資深幕僚康威（Kellyanne Conway）在MSNBC指出，這不是什麼驚天動地的推文，歐巴馬總統也說要提高美國核子能力，川普的想法是要維繫美國的安全，並讓全球知道，他在國安上說到做到。」
川普一如過往，在週末前夕拋出震撼美國社會的議題，「每週一推文」讓媒體不愁週末缺乏議題炒作。
不過川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）似乎有默契的就核武議題一搭一唱，更讓美國輿論質疑，親俄的外交政策已在執行中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 川普嫌貴要換掉 軍火商承諾F-35戰機降價
- 行道樹啃光光 專家挖3天生擒25歲高齡白蟻后
- 連假加上暴風雨 洛杉磯逾600航班取消、延誤
- 紐約街頭耶誕老人來頭不小 真實身分曝光竟是...
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 恆春古城門將「亮」相 小小導覽員帶你文化遊
- 竊車賊蛇行飆速閃查緝 不敵勇警黃金右腳
- 談國旅卡新制 張景森貼文掀論戰
- 男模正式歸位 裕隆煙火秀
- 偷吃雞栽了！保育類猛禽鳳頭蒼鷹遭「移送法辦」
- 台日青棒賽》幫學弟加油還抽到機票 葉文淇笑說要天天來
- 耶誕禮物要磁力貼？女童：不希望阿嬤資收時再受傷
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 高跟鞋走再久都不累！只要一個動作就能找到不腳痛的好鞋！
- 阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...
- 小豬真情告白周揚青 「盡心盡力」放閃
- 李珍妮扯吳春台頭髮驗種 DNA報告出爐
- 連假出遊注意！中南部空氣糟 多測站達「不良紅」
- 37歲韓瑜曬超強童顏 被讚「根本大學生」
- 「反對日本核災食品輸台」遊行明登場 將交通管制
- 《觀察筆記》情何以堪
- 沈文程獲選台東高中傑出校友 高歌最高潮竟被消音
- NBA》狂！公牛中鋒出肘 一次撂倒兩個人（影音）
- 中客不來 女導遊拒付扶養費
- 今年最佳僅亞軍 台棒退第4
- 蘆竹警分局平安夜親子聯歡 感謝眷屬付出
- 來自澳洲的蔣卓嘉 穿短袖過耶誕
- 「彰北國民運動中心」夯！ 開幕1年服務46萬人次
- 柯文哲想再戰台北市長 柯媽：才做多久就想連任
- 袁惟仁賓士長髮妹起底 疑是世新校花陳葳
- 證券行情表、證券表格
- 張小筑粉絲破70萬 大跳新垣結衣超甜「戀愛舞」
- 捷運藍線只到干城 太平人反彈
- （影音）陶晶瑩停炒舒淇孕肚肚梗 加拉張震洗白
- 未否決學生納粹提案 班導師自責
- 桃園、台中簽署24項合作案 總統見證
- 高捷路線圖驚傳抄襲？ 原作怒「這口氣吞不下去」
- 運豬車翻覆！9隻豬在大馬路亂跑 路過駕駛傻眼
- 《就職2週年》徐耀昌宣布 臨時、約聘僱人員全留任
- 2016十大風雲人物排行榜出爐 小英總統奪冠！
- 柳川新風貌 河道藝術光景今登場
- 社論》擺脫中國幽靈群組
標題：核子擴張論 川普：讓軍備競賽開跑吧
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email