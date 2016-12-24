| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

南韓政府：考慮批准提供北韓抗結核藥物

2016-12-24  00:20

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部23日表示，考慮批准民間團體「尤真貝爾基金會」（Eugenebell）申請，允許他們提供抗結核藥物給北韓。

尤真貝爾日前召開記者會控訴，近期向南韓政府提出提供北韓抗結核藥物、運送建設病房所需的建材到北韓等申請，但南韓政府不積極處理；而當他們詢問為何不予放行，統一部人員竟回答「去問金正恩」。

南韓統一部發言人鄭俊熙今天召開記者會表示，積極考慮批准有關提供北韓抗結核藥物的申請，但關於運送建材的部分，有鑒於目前的南北韓關係，難以批准。他也說明，統一部人員所謂「去問金正恩」的說法，意思是從中阻擋的是北韓而非南韓。

根據《韓聯社》報導，今年統一部已兩度批准尤真貝爾向北韓提供抗結核藥物。

尤真貝爾是南韓的民間人道團體，長年來致力於解決北韓人民的結核病問題，多數成員都有外國國籍，因此訪問北韓時不必獲得南韓統一部的批准。

廣告
  • 南韓統一部發言人鄭俊熙表示，積極考慮批准有關提供北韓抗結核藥物的申請。（美聯社）

    南韓統一部發言人鄭俊熙表示，積極考慮批准有關提供北韓抗結核藥物的申請。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人道救援 北韓 南韓 南韓統一部 尤真貝爾 結核病 藥物
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：南韓政府：考慮批准提供北韓抗結核藥物


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.