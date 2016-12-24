南韓政府：考慮批准提供北韓抗結核藥物

2016-12-24 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部23日表示，考慮批准民間團體「尤真貝爾基金會」（Eugenebell）申請，允許他們提供抗結核藥物給北韓。

尤真貝爾日前召開記者會控訴，近期向南韓政府提出提供北韓抗結核藥物、運送建設病房所需的建材到北韓等申請，但南韓政府不積極處理；而當他們詢問為何不予放行，統一部人員竟回答「去問金正恩」。

南韓統一部發言人鄭俊熙今天召開記者會表示，積極考慮批准有關提供北韓抗結核藥物的申請，但關於運送建材的部分，有鑒於目前的南北韓關係，難以批准。他也說明，統一部人員所謂「去問金正恩」的說法，意思是從中阻擋的是北韓而非南韓。

根據《韓聯社》報導，今年統一部已兩度批准尤真貝爾向北韓提供抗結核藥物。

尤真貝爾是南韓的民間人道團體，長年來致力於解決北韓人民的結核病問題，多數成員都有外國國籍，因此訪問北韓時不必獲得南韓統一部的批准。