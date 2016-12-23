利比亞泛非航空遭劫機 轉降馬爾他
2016-12-23 19:17
〔即時新聞／綜合報導〕外電快訊報導，一架往返利比亞國內的泛非航空A320空中巴士遭到劫持，機上有118名乘客，兩名劫機者威脅要炸毀飛機，目前該班機降轉馬爾他，尚不清楚動機及訴求。
《馬爾他時報》報導，馬爾他總理穆斯卡特（Joseph Muscat）已在推特上確認該事件，並表示維安部隊正在待命。據了解，兩名劫機者聲稱是已故利比亞前領導人格達費的追隨者，並持有手榴彈，機上被脅持的乘客包括82名男性、28名女性和7名機組人員；馬爾他軍隊已經包圍該飛機，準備與劫機者進行談判。
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