雪地「冰桶挑戰」 戰鬥民族孩童提高免疫力?
2016-12-23 20:12
幼稚園園長宣稱，透過這樣的訓練，能增加孩童的抵抗力，不被病毒感染。 （擷取自鏡報）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯「戰鬥民族」這個稱號可不是叫假的！日前網上瘋傳一段令人「打冷顫」的影片，俄羅斯一家幼稚園，讓孩童全身上下只穿著一件內褲，就到冰冷的雪地上玩耍，甚至還拿起一桶冰水往自己身上猛倒，令人看了相當不解！不過當地園長對此則宣稱，這樣能提高孩童的免疫力。
根據《鏡報》表示，此項活動是俄羅斯當地一家幼稚園的「冰桶挑戰」課程，院方教師表示，在學期初時都會為孩童做身體檢查，確定身體狀況許可，才會讓他們參加此課程，且這項課程並不強制所有的孩童都要參加。
在片中可以看到，即使天氣相當酷寒，但孩童們都還是非常投入這項課程，玩得相當開心，甚至還有男童說：「不冷，我覺得溫暖」，而游泳教練奧克薩娜（Oksana Kabotko）表示，並不會每天都會有「冰桶挑戰」的課程，如果當天的溫度低於零下25度就會暫停這項活動。
她還說，「有參與這個課程的孩子會更加懂事、和氣、樂觀，也更有紀律。」，另外幼稚園園長歐賽亞（Olesya Osintseva）表示，透過這樣的訓練，能增加孩童的抵抗力，不被病毒感染。
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