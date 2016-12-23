北海道機場暴雪 旅客苦、空姐也好苦...

2016-12-23 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道昨日因遭逢暴雪，新千歲國際機場封閉，結果長榮航空飛往台北的班機遭旅客爆料機遲遲不取消班機，疑試圖在風雪中硬飛，而除了旅客受影響，辛苦的更是一群正在上班的空姐。

有該公司的空姐昨日在網路上發文表示，有看過一群空姐坐在路邊的嗎？疑似是因為長榮因遲遲未決定班機取消與否，因此除了旅客在現場乾等之外，更有空姐們辛苦的在現場等待。

而在不久前，這名空姐更表示又在機場等待了12小時候，班機取消後再度回到飯店休息，並在休息了約12小時候後，於下雪中再度前往機場，讓不少網友紛紛心疼的表示，這群空姐真的好辛苦，更表示應該為了旅客及相關人員著想，長榮的決策要有效率一點。