為生計挺大肚上班 美孕婦喜獲2.8萬元小費
2016-12-23 19:30
〔即時新聞／綜合報導〕現在正值歐美國家的耶誕假期，不過很多人為了生計，仍需要工作賺錢。美國一位孕婦日前就挺著大肚子到餐廳上班，結果竟意外獲得900美元（約2.8萬元新台幣）的小費，拿到另類的耶誕禮物。
綜合外媒報導，美國亞利桑那州鳳凰城29歲孕婦莎拉（Sarah Clark）的預產期是明年1月8日，但她的未婚夫膝蓋需要動手術、無法工作，她只能在耶誕前繼續到餐廳工作。不過莎拉上週六在餐廳工作時，竟意外收到高達900美元的小費，小費金額是該桌客人的消費金額（61.3美元）的14倍。
給莎拉900美元小費的客人，除了是餐廳的常客，其實也是一名孕婦，因為莎拉曾和她聊到家庭的經濟問題，她於是伸出援手。莎拉在看到這樣的小費後感動地流出眼淚，因為這筆錢將可以為她的家庭帶來很大的改善。莎拉說，「我們常常聽說世界上會有好事發生，但卻很難想像好事竟然會發生在妳身上。」
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