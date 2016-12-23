防恐攻? 赴美免簽要社群帳號 22日已悄悄上路
2016-12-23 19:06
以免簽證計畫（VWP）入境美國的旅客，可自行選擇是否填入社群帳號。美國國土安全部海關及邊境保護局表示，若旅客不願提供社群帳號，不會因此被拒絕入境。（法新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國政府先前傳出要求外籍旅客申請簽證時填寫社群媒體資料，以防止潛在的恐怖攻擊，此舉引發科技巨擘數個月的抗議。如今，美國政府已悄然實行政策。
美國新聞網站「Politico」報導，自美國當地時間週二起，以免簽證計畫（VWP）入境美國的旅客，新的申請表單上出現「填寫與您線上身分相關的資訊」，下拉式的選單包含臉書、Google+、Instagram、領英（LinkedIn）、以及YouTube，也提供空白處讓旅客輸入其他常用社群媒體帳號。此項目非必填。
華府在去年夏天首次提出此構想，卻引發舖天蓋地的批評。華府解釋，新政策的目的為使政府發現並拒絕與恐怖分子團體有掛鉤的人進入美國。
代表臉書、谷歌、推特等社群媒體的美國網際網路聯盟（The Internet Association）批評，這項政策草案威脅言論自由，也為外籍人士帶來新的隱私和安全風險。現在這項政策已悄悄上路，Politico認為歐巴馬政府顯然沒將這群反對方的擔憂放眼裡，讓反對者勃然大怒。
美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）發言人證實，政府在12月19日就已核准加入社群媒體資訊，並稱新措施的目的為「辨認潛在威脅」。CBP也表示，不願提供社群帳號的外籍旅客，不會因此被拒絕入境。
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