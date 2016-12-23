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義大利警方：柏林恐攻嫌犯已在米蘭遭擊斃

2016-12-23  18:03

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林的耶誕市集日前發生卡車攻擊事件，造成了12人死亡，義大利警方稍早前表示，恐攻嫌犯已在米蘭遭擊斃。

德國柏林一處的耶誕市集19日發生卡車攻擊事件，兇手開卡車攻擊人群，造成了12人死亡。德國內政部長德梅齊埃（Thomas de Maiziere）曾表示，調查人員相信突尼西亞嫌疑人艾姆里（Anis Amri）非常有可能是柏林耶誕市集卡車攻擊的兇手，卡車車門上也發現他的指紋。綜合外媒報導，義大利警方表示，艾姆里今天已經在米蘭遭警方擊斃。

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  • 突尼西亞嫌疑人艾姆里已遭擊斃。（美聯社）

    突尼西亞嫌疑人艾姆里已遭擊斃。（美聯社）

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