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脊椎後彎被嘲笑「鐘樓怪人」 英女自拍照奪冠

蕾貝卡不畏批評，脊椎後彎的自拍照獲選為攝影賽冠軍。（圖擷自news.com.au）

2016-12-23  17:53

〔即時新聞／綜合報導〕自信最美！英國一名女孩蕾貝卡（Rebecca Dann）患有「脊椎後彎」疾病，從小就被同學取笑為「鐘樓怪人」，但她不因此逃避人生，最近拍下的一系列自拍照，被攝影比賽獲選為冠軍。

綜合外媒報導，22歲的蕾貝卡在4歲時被診斷出脊椎後彎的問題，9歲起被迫依靠輪椅代步，甚至因此被同學嘲笑是「鐘樓怪人」，原本她會避免讓其他人看到自己的脊椎，但最終她選擇用樂觀的態度面對批評。

報導指出，蕾貝卡想要過正常生活，她過去會用頭髮、寬鬆衣物遮住自己的脊椎，也會用社群軟體交網友，但大頭照始終都只秀出自己的臉。她坦言，「沒有人比我更了解言語有多可怕、有多傷人。」

蕾貝卡高中畢業後，選擇進入英國南部法納姆學習藝術，立志成為一名攝影師，最近以《我很好（I'm Fine）》系列自拍照參加「A World of Unfairness」攝影比賽，最終獲得冠軍，還獲得英國物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking）頒發的勇氣獎章。她充滿自信對媒體說，「我和我的殘缺就和其他人一樣，沒什麼不同。」

蕾貝卡從小患有脊椎後彎疾病。（圖擷自news.com.au）

蕾貝卡目前在大學主修藝術。（圖擷自news.com.au）

蕾貝卡的樂觀贏得史蒂芬霍金肯定。（圖擷自news.com.au）

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