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殘忍！鱷魚遭活生生剝皮做皮包 等5小時才斷氣...

2016-12-23  18:07

〔即時新聞／綜合報導〕國際組織善待動物組織（PETA）近日發布一則影片，揭露在越南的幾家鱷魚農場，以金屬棒插入鱷魚腦部、割喉放血等殘忍的方式活剝鱷魚皮，而這些鱷魚在受盡痛楚後，還須等候4到5小時才會斷氣，生物學家痛批過程十分不人道。

據《每日郵報》報導，他們利用偷拍的方式，揭露越南這些工廠，為做出精美的鱷魚皮包，而採用殘忍的手法活剝鱷魚皮。這些工人先是利用金屬棒直接插入鱷魚的頭部，破壞鱷魚的腦部神經組織，使其失去行動力，接著割喉放血，並活生生的剝掉鱷魚的外皮。

影片中一名越南工人指出，鱷魚在經歷過這些過程時，他們其實還活著，且須等至4到5小時才會完全斷氣。而這些鱷魚活著時還被關在狹小的空間中，有些鱷魚甚至還因空間太小而無法自在的伸展。

生物學家對此批評，鱷魚還活著時就慘遭割喉放血、活剝外皮，還無法立即斷氣，必須忍受這些痛苦，十分不人道；PETA也呼籲大家不要購買這些動物皮製的商品，以避免這些動物遭到囚禁、肢解，甚至被活剝外皮的悲慘命運。

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  • 國際組織善待動物組織（PETA）以偷拍放式，揭露越南工廠殘忍活剝鱷魚的行為。（圖擷取自影片）

    國際組織善待動物組織（PETA）以偷拍放式，揭露越南工廠殘忍活剝鱷魚的行為。（圖擷取自影片）

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