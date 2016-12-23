殘忍！鱷魚遭活生生剝皮做皮包 等5小時才斷氣...
2016-12-23 18:07
〔即時新聞／綜合報導〕國際組織善待動物組織（PETA）近日發布一則影片，揭露在越南的幾家鱷魚農場，以金屬棒插入鱷魚腦部、割喉放血等殘忍的方式活剝鱷魚皮，而這些鱷魚在受盡痛楚後，還須等候4到5小時才會斷氣，生物學家痛批過程十分不人道。
據《每日郵報》報導，他們利用偷拍的方式，揭露越南這些工廠，為做出精美的鱷魚皮包，而採用殘忍的手法活剝鱷魚皮。這些工人先是利用金屬棒直接插入鱷魚的頭部，破壞鱷魚的腦部神經組織，使其失去行動力，接著割喉放血，並活生生的剝掉鱷魚的外皮。
影片中一名越南工人指出，鱷魚在經歷過這些過程時，他們其實還活著，且須等至4到5小時才會完全斷氣。而這些鱷魚活著時還被關在狹小的空間中，有些鱷魚甚至還因空間太小而無法自在的伸展。
生物學家對此批評，鱷魚還活著時就慘遭割喉放血、活剝外皮，還無法立即斷氣，必須忍受這些痛苦，十分不人道；PETA也呼籲大家不要購買這些動物皮製的商品，以避免這些動物遭到囚禁、肢解，甚至被活剝外皮的悲慘命運。
相關連結請見
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 台鐵推山陽電鐵、東武鐵道紀念套票 消費滿額送
- 自由廣場》外交應善用軟實力
- 林俊傑嗆蕭敬騰「算你狠」 狹路相逢只為...
- 董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索
- 男子擁槍已上膛 警查獲：千鈞一髮
- 自由廣場》第一游擊手投給我的球
- 煞到黑美人 阿公還說被騙沒關係
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau Lung-bin questions vote move legitimacy
- 漲跌因素互見 下週國內油價預計持平
- NBA》林書豪談柯瑞 「跟他交手很有趣」
- 就職2年 林佳龍：治安擺脫後段班
- 葉啟田甩肉8公斤 明年70歲拚巡演
- NBA》林書豪準大三元 難擋勇士逆襲
- NBA》湖人最佳第六人受訪 大談製造犯規心得
- 台中電廠蓋煤倉防空污 環評初審通過
- 外資耶誕前匯出潮 新台幣午盤放量重貶逾1角
- 國際科奧奪金 運動也強 國中生羅培瑞允文允武
- 玉女們一起來選美！農改場辦小果番茄評鑑
- 已婚小三否認與上司外遇 卻揭車震自打嘴巴
- 洪志善超級彈 年度最佳進球莫屬
- 「反核食、站出來」 國民黨25日帶隊上街陳抗
- 健康充電站-骨盆腔治療講座
- 夏田里農田污染 將開發產業園區
- 后的男人 錦榮花邊新聞沒停過
- 吳姍儒薄紗耍性感 耶誕節哀怨和爸過
- 十年磨一劍 張善政︰生技業快「發」了
- 被問幾歲開始抽菸 阿喜震怒：我現在只吸XX
- 2016耶誕專輯13-1：最美的耶誕雪花
- 南門市場改建沒講好 攤商不滿柯市府亂放話
- 紅葉村修水電 力拚過年前回家
- 葉俊榮：令旗到手 社會住宅全面啟動
- 雨遮、屋簷 後年起不能登記、計價
- 《RM》開錄沒嘉賓！ 全員將攜節目組向觀眾道歉
- 警抄美容店查獲33人 7嫖客還在現場排隊
- 台東縣府感恩傳情活動 溫暖人心
- 北投1婦人墜樓 當場無呼吸心跳送醫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：殘忍！鱷魚遭活生生剝皮做皮包 等5小時才斷氣...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分