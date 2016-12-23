日本天皇迎83歲生日 再就「生前退位」發表談話

日本明仁天皇在12月23日迎來83歲生日，今日再就「生前退位」發表談話。（路透）

2016-12-23 16:21

〔編譯周柏憲／綜合報導〕日本明仁天皇在12月23日迎來83歲生日。日本天皇今年8月曾表露「生前退位」的強烈意願，今日他在對此發表談話，「非常感謝有很多人傾聽，站在各自的立場上設身處地為我著想。」

共同社、日經中文版報導，日本天皇今年8月透過視訊發表退位談話後，首度在正式場合談及退位問題的心境。天皇針對退位談話表示，「回顧了自己擔任天皇的歷程，就今後應有的狀態和職責，與內閣交流了最近幾年的想法後發表了談話」，並向國民表達了謝意。

共同社指出，天皇此次未具體提出退位的相關法律舉措的言論，並且強調天皇的退位談話是與內閣商議後發佈的，強調天皇宮內廳與日本官邸進行合作。

天皇發表完視訊的退位講話後，讓人開始思考修改天皇沒有規定退位時間的皇室制度。安倍晉三政府表示「嚴肅對待發言」，並組成退位問題的專家會議、聽取專家建議，致力於推動完善法律的討論。

法新社報導，東京皇居稱現場聚集了3.3萬人參加天皇的生日談話，如此規模是明仁天皇1989年繼位以來人數最多的一次。現場群眾揮舞著小型日本國旗，並且高喊「萬歲」（Banzai）祝壽。