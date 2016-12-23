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「塑膠米」中國製？ 中官員：外媒炒舊飯、潑髒水

2016-12-23  17:18

〔即時新聞／綜合報導〕近日不少外媒報導指出，西非國家奈及利亞近日查獲的「塑膠米」疑似為中國製造；對此，中國駐奈及利亞大使館官員表示，外媒報導過度聯想，是在「炒舊飯」，意圖「往中國身上潑髒水」。

綜合中媒指出，《法新社》援引一名不具名的奈及利亞官員的話指出，懷疑這些「塑膠假米」來自中國，而其它外媒如英國廣播公司（BBC）、英國衛報、美國之音、韓國時報等皆引述《法新社》報導，指「塑膠米」在過去就曾在中國被發現，並將事件的矛頭指向中國。

還有外媒網站引述《韓國時報》報導，稱「中國為了巨額利潤，大規模生產塑膠米，還假裝不知道對人體的危害性」，另也有網站同樣引用《韓國時報》報導，撰寫出「6招教你如何辨別假米」的相關文章。

對此，中國駐奈及利亞大使館向中國官媒《環球時報》表示，中國過去傳出的「塑膠米」事件都是造謠，且過去在奈及利亞當地媒體就曾就此炒作過，也無證據指出此米來自中國，並稱此消息是西方媒體在「炒舊飯」，意圖抹黑、「往中國身上潑髒水」。

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  • 奈及利亞日前查獲2.5噸塑膠米，外媒報導疑似是從中國走私過來。（圖擷取自BBC）

    奈及利亞日前查獲2.5噸塑膠米，外媒報導疑似是從中國走私過來。（圖擷取自BBC）

  • 外國網站援引《韓國時報》報導，撰寫出「6招教你如何辨別假米」的相關文章。（圖擷取自naij.com）

    外國網站援引《韓國時報》報導，撰寫出「6招教你如何辨別假米」的相關文章。（圖擷取自naij.com）

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