伊波拉有解？ WHO：已研發出100％預防疫苗

世界衛生組織（WHO）宣布研發出一種疫苗或許能夠100%地有效預防伊波拉病毒。（歐新社）

2016-12-23 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕1976年人類首次發現伊波拉病毒（Ebola），至今已爆發24次流行，過去伊波拉病毒被認為無法預防，但世界衛生組織（WHO）說已經研發出或許能夠100%預防這種致命性病毒的疫苗，後年可望投產。

綜合外媒報導，世界衛生組織（WHO）宣布研發出一種疫苗或許能夠100%地有效預防伊波拉病毒，研究團隊在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表的研究報告指出，他們在幾內亞展開的一項大規模臨床試驗顯示，在近6000名去年注射疫苗的人當中，沒有一個人感染伊波拉病毒，在另一組沒有接受疫苗注射的對照組當中，有23人感染伊波拉。

世衛組織助理總幹事基尼（Marie-Paule Kieny）告訴法新社記者：「如果比較0和23，這強烈顯示該疫苗是非常有效的，或許可達100%預防」，由於效果良好，目前已經製作了30萬份疫苗儲存以備不時之需，基尼說：「儘管對於那些因伊波拉病毒而死的民眾來說為時已晚，但下次疫情爆發時，人類不再是毫無防備」。

伊波拉出血熱是一種由伊波拉病毒引起的，多出現於靈長動物身上之人畜共患傳染病，患者會在2天至3週內陸續出現發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐、腹瀉及出疹等症狀，嚴重會進一步惡化為肝、腎衰竭，出現體內、外出血的現象，在首個症狀出現後的6至16天內，就因血容量過低或多重器官衰竭而死亡，死亡率約5成。

此病在1976年首次出現於當時的蘇丹及薩伊地區，並常於非洲撒哈拉以南的地區造成間歇性爆發，最嚴重的一次流行出現在2013年至2016年的西非地區，造成1萬1千多人死亡。