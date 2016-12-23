不只霧霾防雷射 強國專家：海帶可困美潛艇

中國知名軍事評論員張召忠上節目表示，黃海沿海居民所種海帶可阻止美軍核子潛艇駛入該海域。（擷取自YouTube）

2016-12-23 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名軍事專家張召忠近日受訪時表示，「霧霾是對抗美軍雷射武器最好的防禦」，引發輿論熱議。語出驚人的他，過去上節目的影片也被翻了出來，網友發現，張召忠曾說中國沿海居民都會養殖海帶，可把美軍的核潛艇纏住，讓核潛艇無法越雷池一步。

張召忠上央視節目討論朝鮮半島情勢時表示，黃海地區美軍的核潛艇不太可能進得來，主持人進一步追問原因，張召忠直指是因為「當地老百姓養的海帶，那些很粗的尼龍繩，很容易絞入（潛艇）」，所以美軍核子潛艇不太可能進入。

張召忠說，黃海水深較淺，一般中國潛艇都是浮在水面上前進，如果美軍的核潛艇要開進來的話，必須要在水下行走，這樣一來就很容易被海帶困住。

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